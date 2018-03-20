Минтранс РФ: Автомобильное движение по Крымскому мосту откроется в мае

Автомобильное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив откроется в мае 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта России.

Отмечается, что движение будет открываться поэтапно.

"На первом этапе - сразу после ввода моста - проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе - в конце 2018 года", - говорится в сообщении.

Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В декабре 2016 года старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар заявил, что строительство моста через Керченский пролив ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся построить.

В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов - к 2019-му.

В августе Мининфраструктуры Украины заявило о подготовке иска к РФ с требованием возмещения убытков, которые несут украинские порты в Азовском море из-за строительства моста.

Россия аннексировала Крым и Севастополь до незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.