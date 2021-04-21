Минулої доби в Україні діагностували 12 тисяч нових ковід-випадків

Упродовж вівторка, 20 квітня, в Україні виявили 12 162 нових випадки коронавірусної хвороби.

Також за минулу добу 14 720 осіб одужали, 429 - померли від ускладнень, 4 411 осіб госпіталізували.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 974 118 осіб; одужало - 1 514 472. Від ускладнень захворювання померли 40 796 українців. Всього було здійснено 9 042 785 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.