Минувшая ночь в Киеве стала самой жаркой за последние 92 года

Так, ночь с четверга на пятницу, 14 июня, оказалась самой теплой с 1927 года, то есть за 92 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Так, сообщается, что в ночь на пятницу, 14 июня, температура в Киеве не опустилась ниже +20,1 градусов. Это рекордное значение за почти столетний период.

"Учитывая высокий температурный фон, который на 9 градусов превышает климатическую норму, это, наверное, не последний рекорд жаркого июня", - сообщают в обсерватории.

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