Минздрав и Нацполиция вскоре начнут работу по усилению защиты работников "скорой"

Министерство здравоохранения Украины и Национальная полиция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере защиты работников скорой медицинской помощи, в ближайшее время начнут работу над первоочередными мероприятиям, сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, Минздрав совместно с правоохранителями будет работать над такими аспектами, как сопровождение медработника представителями полиции (в случае обращения медика), установление уголовной ответственности за противоправные действия в отношении медицинских работников - угрозы, телесные повреждения, покушение на жизнь, захват в заложники во время предоставления медицинской помощи.

"В понедельник состоится первая рабочая встреча наших специалистов, на которой мы начнем обсуждать мероприятия, которые должны внедрить в первую очередь", - написала У.Супрун.

Она отметила, что в настоящее время работники скорой медицинской помощи почти не защищены от агрессивного поведения, с которым сталкиваются в ходе выполнения служебных обязанностей. При этом нападение на работников "скорой" часто не фиксируются в статистике.

И.о. министра уточнила, что в течение 2013-2017 гг. в Украине было зарегистрировано 543 преступления, совершенных против жизни и здоровья медработников при исполнении ими служебных обязанностей, трое из них скочались.

"Как показывает практика, в случае причинения легких телесных повреждений медицинский работник не обращается в правоохранительные органы, объясняя это отсутствием времени, средств на получение надлежащей правовой помощи для защиты своих прав. Меморандум с Нацполицией подписан, чтобы совместно начать налаживать качественное сотрудничество и найти действенные способы защиты медицинских работников", - отметила У.Супрун.

Как сообщалось, в апреле 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект No6288 о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно усовершенствования защиты профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.

Проект предусматривает что, убийство или покушение на убийство медицинского или фармацевтического работника будет караться заключением на срок от девяти лет до пожизненного, захват медиков в качестве заложников - от восьми до 15 лет, нанесение легких или средних телесных повреждений - на три-пять лет. Нанесение тяжелых телесных повреждений работникам здравоохранения предусматривает наказание в виде заключения сроком до 12 лет. Угроза убийством или нанесением тяжких телесных повреждений будет караться арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

В январе 2018 года парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал законопроект.