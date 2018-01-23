Минздрав направит на Закарпатье почти 10 тысяч доз вакцины против кори

Министерство здравоохранения направит в Закарпатскую область около 10 тысяч доз вакцины против кори и проведет служебное расследование относительно недостатка вакцины в отдельных регионах.

Об этом на брифинге во вторник сказал директор центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы постоянно реагируем на обращения из регионов, и Минздрав регулярно осуществляет перераспределение вакцин из одной области в другую. ... В частности, в Закарпатскую область будут переданы до 10 тысяч вакцин из других областей в ближайшее время. В то же время мы хотим подчеркнуть, что передача вакцин является доброй волей именно регионов. Искренне благодарны тем областям, которые делятся своими остатками с соседями. Минздрав рассмотрел ситуацию относительно необходимости пересмотреть планирование вакцин в следующий раз. На данный момент происходит служебное расследование в Минздраве относительно недостатка вакцин в отдельных областях", - сказал Курпита.

Директор ЦОЗ подчеркнул, что в течение декабря-января наблюдается повышенный спрос на вакцинацию в связи со вспышками кори, вследствие чего родители приводят вакцинировать детей, которым вовремя не была сделана прививка. Поэтому имеющиеся вакцины в регионах используются быстрее, чем было запланировано.

По календарю профилактических прививок, вакцинация от кори, паротита, краснухи проводится в 12 месяцев и 6 лет, в случае пропуска прививки ребенку делают вакцинацию дважды с интервалом не менее 1 месяца. Читайте также: Москаль возражает Минздраву: На Закарпатье нет ни одной вакцины от кори

Как сообщал Укринформ, накануне председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что вакцины от кори, паротита и краснухи на Закарпатье от Минздрава нет вообще, а количество случаев заболеваний в области растет ежедневно и в настоящее время составляет около 300 человек.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, выступая 19 января в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, заявила, что по состоянию на начало этого года в учреждениях здравоохранения в наличии были 516 тысяч доз вакцины против кори, в апреле ожидается поставка миллиона доз, а в октябре - еще миллиона.