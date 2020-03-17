Минздрав не исключает, что карантин в Украине могут продлить

Министерство здравоохранения не исключает продление срока карантинного режима в связи с распространением коронавируса в Украине, но решение по этому поводу будут принимать уже в апреле.

Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что карантин будут продлевать с учетом эпидемиологической ситуации в Евросоюзе и соседних стран.

"Все мероприятия, которые мы делаем, мы делаем с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости в Украине", - сказал он.

Минздрав учтет позицию правительства ближе к дате истечения срока карантина.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в мире зарегистрировано 182 406 случаев заболевания COVID-19, из них 79 433 человек выздоровели. Умерли более 7 100 человек.

По состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В Черновицкой области - 4 случая, Киев - 2 и в Житомирской области - 1 (летальный).