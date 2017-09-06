Минздрав не советует употреблять некоторые лекарства российского производства

В Минздраве Украины есть достаточное количество человеческого противостолбнячного иммуноглобулина европейского производства.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Препарат, рекомендованный для лечения столбняка основными международными протоколами, имеет преквалификацию Всемирной организации здравоохранения и соответствует стандартам GMP", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Министерство здравоохранения Украины не рекомендует использовать препараты российского производства, особенно иммунобиологические. Эти препараты не зарегистрированы в Украине, не имеют никакого международного сертификата качества, а также, из-за отсутствия официальной дистрибуции в стране, завозятся противозаконно, а следовательно, нет никакой гарантии относительно соблюдения холодовой цепи.

"Относительно последнего случая столбняка в Украине у непривитого ребенка в Хмельницком, сообщаем, что после того, как в Минздрав поступило об этом сообщение, в Хмельницкий было направлено необходимое количество иммуноглобулина, врачей и родителей проинформировали. Иммуноглобулин ввели ребенку в 10 утра 5 сентября. Несмотря на это, весь день в Минздрав поступали сообщения о поисках противостолбнячной сыворотки российского производства для этого же ребенка", - отметили в министерстве.

В Минздраве призвали родителей делать прививки своим детям и самим ревакцинироваться каждые десять лет. Вакцины являются безопасными и надежными, а незначительные побочные реакции переносятся гораздо легче и проходят без последствий, в отличие от столбняка.

.Информация о наличии вакцины.

Календарь профилактических прививок.