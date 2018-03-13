Минздрав отменяет талоны, диспансеризацию и медицинские карты для поступления в школу

Отменяется медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад, вместо нее будет выдаваться обычная справка.

Министерство здравоохранения отменяет с 13 марта формы первичной учетной документации, которые считает "морально устаревшими".

"Отныне медицинские работники не обязаны заполнять, обрабатывать и хранить учетные формы, которые уже давно потеряли свою актуальность, но годами продолжали оставаться рудиментом советской бумагоориентированной системы здравоохранения", - указывает министерство.

"Приказом Министерства отменены последние талоны и отчетность по диспансерному наблюдению. В то же время Минздрав начинает переход к цивилизованной модели вызовов врачей на дом... Не менее важно, что Минздрав признает студентов обычными людьми, а медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад является отныне ненужной", - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила мотивы этих решений.

"Диспансеризация" - регулярный осмотр здоровых людей - не существует и не признается в цивилизованных странах мира как эффективная модель здравоохранения. Кроме того, почти везде "диспансеризация" в Украине проводится на бумаге. По сути врачи заполняли кипы форм, которые вообще не имели никакого смысла. Украина переходит на модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска со середины года", - написала Супрун в соцсети.

"Отменяется медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад. Дети должны пройти только обычные медицинские осмотры у своего врача, и получить стандартную справку", - отметила исполняющий обязанности министра.

Также отменяется форма No 025-3/о "Медицинская карта студента". У всех студентов будет обычная амбулаторная карта.