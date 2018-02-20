Минздрав отстранил Амосову от должности ректора НМУ им. Богомольца

Министерство здравоохранения Украины отстранило от исполнение обязанностей ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову. Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

"Письмом от 2 февраля 2018 года министерство обратилось к руководству НМУ с требованием обеспечить проведение учебно-воспитательного процесса на уровне государственных стандартов образования, в соответствии с условиями контракта между Минздравом Украины и ректором НМУ имени Богомольца Екатериной Амосовой. По состоянию на 20 февраля руководство вузов не начало переговорную процедуру и не заключило договор с центром тестирования на проведение лицензионных экзаменов "Крок", таким образом сорвав проведение обязательного лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" для студентов НМУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лицензионный экзамен должен был пройти 20 февраля. Минздрав обратился в "Крок" с просьбой назначить для студентов медуниверситета имени Богомольца другую дату.

Как сообщал NEWSONE, рнаее в Киеве сотялась акция протеста за отставку ректора НМУ Екатерины Амосовой. По словам организаторов, причиной акции стала система вымогательства, взысканий и поборов, которая процветает в университете.

NewsOne

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