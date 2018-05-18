Минздрав подготовил законопроект об отмене выдачи спецразрешений на целительство

Министерство здравоохранения подготовило законопроект, который отменяет выдачу специального разрешения на занятие народной медициной.

Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Фейсбуке.

Супрун отметила, что украинское законодательство определяет народную медицину, как "метод оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, основанные на опыте многих поколений людей, устоявшиеся в народных традициях и не требуют государственной регистрации".

"Что это за методы и как их можно обосновать с научной точки зрения - доказательной медицине неизвестно. Во-первых, ни наукой, ни законодательством не предусмотрены критерии подтверждения опыта многих поколений и устойчивости в этих традициях. Во-вторых, любые методы оздоровления, диагностики и лечения должны быть безопасными и действенными для пациентов", - отметила она.

"Если современная медицинская наука не признает практику целителей, знахарей и экстрасенсов как метод лечения, этого не может признавать закон и государство. И ни в коем случае Министерство здравоохранения не может предоставлять разрешительные документы на методы, безопасность и эффективность гарантировать", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

По ее словам, подготовленный законопроект предусматривает отмену выдачи специального разрешения на занятие народной медицины и запрещает рекламу народной медицины.

"Если его примут, это не означает, что люди, которые практикуют целительство, не смогут этим заниматься. Однако их деятельность не будет признаваться законом, как такая, которая может помочь кому-то не болеть или вылечиться. Пациенты, которые будут обращаться к гомеопатам или знахарям, будут видеть, что их деятельность не подкреплена никакими государственными документами, а значит это не место, где оказывается медицинская помощь", - отметила Супрун.

Напомним, в США производителей гомеопатии обязали предупреждать о ненаучности их препаратов.