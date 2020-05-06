Минздрав разрешил клинические испытания отечественного препарата от COVID-19 в пяти больницах

Испытывать препарат "Биовен" будут в пяти больницах в Киеве, Львове, Одессе и Белой Церкви.

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ о проведении клинических испытаний отечественного препарата от COVID-19.

Как отмечается на сайте министерства, приказ подписан 4 мая.

"Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)", - говорится в документе.

Указывается, что контроль за выполнением этого приказа возлагается на заместителя главы Минздрава Ирину Микичак.

В приложении к приказу отмечается, что речь идет о препарате "Биовен" (Human normal immunoglobulin for intravenous administration); раствор для инфузий; 1 мл препарата содержит иммунологически активной белковой фракции иммуноглобулина G-0,1 г.

Указывается, что клинические испытания будут проводиться в киевских больницах No4 и No17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии); Белоцерковской городской больницы No3 (ІІІ инфекционное отделение); Львовской областной инфекционной больнице (отделения реанимации и интенсивной терапии); Одесской городской инфекционной больнице (инфекционное боксованное отделение).

Как сообщал УНИАН, 22 апреля в Офисе президента заявили, что в Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений COVID-19.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что предварительные выводы ученых свидетельствуют, что отечественный препарат для борьбы с COVID-19 может быть очень эффективным.