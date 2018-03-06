Минздрав Украины снова отстранил Амосову от обязанностей ректора университета Богомольца

Ректора Национального медуниверситета имени Богомольца Екатерину Амосову отстранили на время работы комиссии по проверке обеспечения проведения в вузе лицензионного экзамена для студентов-стоматологов.

Минздрав отстраняет Амосову от исполнения обязанностей ректора уже второй раз Фото: Катерина Амосова / Facebook

Министерство здравоохранения Украины снова отстранило от исполнение обязанностей ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 6 марта.

Минздрав принял решение продлить работу комиссии по проверке обеспечения проведения для студентов медуниверситета лицензионного интегрированного экзамена "Шаг 1. Стоматология" еще на две недели - до 23 марта.

"На время работы комиссии Екатерина Амосова отстранена от исполнения обязанностей. Обязанности ректора будет исполнять первый проректор - Ярослав Цехмистр, одна из основных задач которого - обеспечить проведение лицензионных экзаменов "Шаг" в НМУ", - говорится в сообщении.

20 февраля в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что отстранили от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову, так как она не обеспечила проведение в вузе лицензионного экзамена для студентов-стоматологов.

Амосова заявила, что заместитель главы Минздрава Александр Линчевский оказывал на нее давление. Свое отстранение она назвала "расправой" со стороны министерства.

Новоназначенного и.о. ректора Михаила Захараша студенты не пускали на рабочее место.

26 февраля из-за отстранения Амосовой студенты и трудовой коллектив объявили бессрочную забастовку.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что забастовка является саботажем со стороны руководства НМУ.

Министерство образования потребовало немедленно возобновить образовательный процесс в вузе.

28 февраля отстраненный ректор призвала прекратить бессрочную забастовку, которую студенты объявили в ее поддержку, но отметила, что в "Минздраве сохраняется авторитарный стиль руководства". В этот же день забастовка прекратилась.

1 марта суд восстановил Амосову в должности ректора.

3 марта в Минздраве заявили, что намерены обжаловать восстановление Амосовой в должности ректора университета Богомольца.