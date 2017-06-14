Минздрав: В Украине начинается эпидемия кори

По состоянию на 13 июня в Украине зафиксировано 735 случаев заболеванием корью по причине низкого охвата прививками населения. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в Facebook.

"По состоянию на 13 июня 2017 года в Украине зарегистрировано 735 случаев кори, из них 536 случаев - у детей и подростков... Увеличение случаев заболевания корью связано с низким охватом прививками детей и взрослых", - говорится в нем.

Согласно сообщению, заболевания корью в 2017 году зарегистрированы в 15 регионах. Больше всего случаев - в Ивано-Франковской (392) и Одесской областях (267).

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее Министерство здравоохранения констатировало, что в Украине наблюдается очередной прогнозируемый эпидемический подъем заболеваемости корью, который связан с низким охватом профилактическими прививками детей. В апреле в Ивано-Франковске 12 воспитанников детского реабилитационного центра были госпитализированы с корью.