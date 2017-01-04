Минздрав: в Украине стартовал первый этап медицинской реформы

С января 2017 в Украине стартовал первый этап медицинской реформы, который заключается в изменении финансирования первичного звена медицинской помощи.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

"С января 2017 в Украине стартовал первый этап медицинской реформы, который заключается в изменении финансирования первичного звена медицинской помощи", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, преобразования, которые будут происходить в области в течение года, будут поэтапными и будут вводиться вместе с информированием лекарственного и пациентского сообщества.

Так, за первое полугодие медицинская отрасль будет работать в штатном режиме, а подавляющее большинство подготовительной работы будет происходить на уровне МЗ Украины, правительства, парламента и региональных управлений здравоохранения, общин и медицинских учреждений.

В частности, подготовка отрасли к внедрению реформы в первом полугодии 2017 года предусматривает доработку нормативной базы по реформированию, в частности, двух законов и ряда приказов МЗ; адаптацию международных протоколов лечения для первичного звена; формирование гарантированного перечня услуг (в связи с увеличением расходов бюджета на медицину в 2017 средняя стоимость обслуживания пациента на первичке будет пересмотрена в сторону увеличения) утверждение на уровне правительства состава и границ госпитальных округов; внедрение в феврале 2017 референтного ценообразования; внедрение реимбурсации лекарств с апреля 2017 г..; разработку и внедрение первого компонента электронного здравоохранения - реестр пациентов, врачей, медицинских учреждений.

Сейчас Минздрав Украины подготовил календарный план внедрения реформы на 2017 года. После его утверждения Правительством пошаговый план будет обнародован для широкой общественности.