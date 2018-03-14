Минздрав запустил новую систему вызова врача на дом

Врач и пациент смогут связаться по телефону лично

Минздрав начал переход на новую модель вызова врача на дом.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с 13 марта в украинских поликлиниках отменили Книгу записей вызовов.

Врач не будет отчитываться о посещении всех пациентов и сообщать об этом в регистратуру.

Пациент и врач смогут получить доступ друг к другу по телефону. При этом они совместно будут принимать решение о необходимости визита домой.

Все отчетности о приемах врача будут сводиться к четырем цифрам в день. Врач должен будет фиксировать общее количество обращений взрослых и детей, а также количество посещений и тех, и других на дому. Эти данные будут фиксироваться в соответствующей форме.

Ранее сообщалось, что Минздрав отменил ряд форм первичной учетной документации, которые потеряли свою актуальность, в рамках реформирования отрасли и для уменьшения бумажной нагрузки на врачей.