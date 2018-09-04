Минздрав запустил реестр медосмотров для борьбы с поддельными справками

Министерство здравоохранения запустило реестр медосмотров для борьбы с поддельными справками и санкнижками.

Пресс-служба министерства отмечает, что профессиональные медосмотры обязательны для водителей, владельцев оружия, учителей, воспитателей, студентов, сотрудников общественного питания и торговли. Теперь данные об их медосмотрах будут вноситься в защищенную электронную систему. С помощью реестра каждый украинец сможет получить справку-дубликат о пройденном медосмотре.

Со временем единый реестр медицинских осмотров будет интегрирован в систему "Электронное здоровье". Уже сейчас работает мобильное приложение "Медицинские осмотры", с помощью которого контролирующие органы могут быстро проверить легитимность конкретного медосмотра.

Приказ о создании единой государственной базы данных медицинских осмотров был подписан в январе 2017 года, а с 20 июня 2018 года началось тестирование системы и подключение к ней учреждений здравоохранения. До конца года планируется подключение к системе около 3 тысяч учреждений здравоохранения во всех областях Украины и постепенная замена бумажных бланков медицинских осмотров на электронные.

После завершения тестового периода единая государственная база данных медицинских осмотров будет обязательной к использованию всеми потребителями соответствующей информации.