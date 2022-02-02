Мисливці готові, щоб їх залучали до тероборони

Держава повинна використовувати мисливців. На Львівщині – їх понад 50 тисяч, а в Україні – понад 800 тисяч. Ці люди чудово орієнтуються на своїй місцевості, що може дуже допомогти територіальній обороні. Так в програмі “Великі перемовини” на “Першому Західному” заявив член Українського товариства мисливців і рибалок Володимир Бойко.

“Вони знають, де є переходи, переїзди. Це люди, які полюють колективно, а колектив – це вже є дисципліна. Вони слухають керівників. Тому, якщо буде командир батальйону чи бригади надавати команди – мисливці будуть слухатись, вони послушні. Потрібна лише комунікація, зв’язок, через який будуть передаватись команди”, – говорить Володимир Бойко.

Є також мисливці, які полюють індивідуально, але і вони, на думку мисливця, можуть допомогти в обороні.

“Ці люди готові і вміють маскуватись. Ворог – це люди, а люди мають обладнання, натомість дичина має ще нюх. Тому мисливці вміють і вдягатись, вони вже екіпіровані і мають власну зброю”, – додає Володимир Бойко.

Але мисливець розповів і про проблеми, які можуть виникнути в них під час оборони своєї території. Наприклад, може забракнути набоїв.

“Стосовно застосування власної зброї, в державі немає закону про забезпечення набоями 12-ого, 16-ого, 308-ого і 30-06-ого калібру. Жоден з цих калібрів держава не закуповує. Єдина надія на НАТО, які можуть допомогти. Тобто, на випадок оголошення воєнного стану, в нас всі магазини зачиняються і мисливець залишається з 20-50 патронами, він їх ніде не купить. В нас, фактично, забезпечення не буде”, – пояснює учасник товариства мисливців.

Він також наголошує, що мисливська зброя – не дуже потужна. Наприклад, гладкоствольна стріляє до 50 метрів, з кульовими набоями – до 100 метрів, нарізна зброя 308-ого калібру – до 300 метрів.

“Крім того, мисливці, на противагу військовим, використовують латунні кулі, які не пробивають бронежилетів. Їм тільки кінцівки залишаються”, – розповідає Володимир Бойко.

Як вихід, начальник відділу оборонної роботи та взаємодії із правоохоронними органами Львівської облдержадміністрації Микола Курус запропонував мисливцям підписувати контракти з теробороною. Тоді звіролови зможуть користуватись державною зброєю з державними набоями і свої навики використовувати зі всіма.

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