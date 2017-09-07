"Мисс Украина-2017" стала 18-летняя киевлянка (фото)

В Киеве во Дворце искусств «Украина» состоялся финал Национального конкурса красоты «Мисс Украина-2017», по итогам которого главной красавицей страны выбрана 18-летняя Полина Ткач из Киева.
© Фото: Александр Гусев/Review News
За корону в этом году боролись 24 девушки в возрасте от 17 до 24 лет.
Победительница представит страну на престижном международном конкурсе красоты «Мисс Мира», который пройдет в декабре в Пуэрто-Рико. Корону победительнице передала «Мисс Украина-2016» Александра Кучеренко.
Помимо короны победительницы девушка получила приз - 700 тыс. грн.
Полина Ткач учится в Национальном авиационном университете на специальности «Международный бизнес». Живет в столице с родителями и сестрой.
Поддержать юную красавицу на конкурсе пришла ее семья - родители и сестра. Родители девушки – госслужащие.
В Инстаграме Полины нет откровенных фото в купальниках и очень мало клубных селфи.
Напомним, в прошлом году победительницей конкурса "Мисс Украина" стала будущая журналистка Александра Кучеренко из Днепра.
В состав жюри в этом году вошли общественный деятель и «Мисс Украина-1995» Влада Литовченко, дизайнер Андре Тан, дизайнер Юлия Айсина, телеведущий Дмитрий Комаров, ресторатор Николай Тищенко, актер Владимир Горянский, модель Алина Байкова, танцовщица Алена Шоптенко, балерина Екатерина Кухар и другие.
Голос Столицы, LB.ua