"Мисс Украина-2017" стала 18-летняя киевлянка (фото)

В Киеве во Дворце искусств «Украина» состоялся финал Национального конкурса красоты «Мисс Украина-2017», по итогам которого главной красавицей страны выбрана 18-летняя Полина Ткач из Киева.

© Фото: Александр Гусев/Review News



За корону в этом году боролись 24 девушки в возрасте от 17 до 24 лет.



Победительница представит страну на престижном международном конкурсе красоты «Мисс Мира», который пройдет в декабре в Пуэрто-Рико. Корону победительнице передала «Мисс Украина-2016» Александра Кучеренко.



Помимо короны победительницы девушка получила приз - 700 тыс. грн.

Полина Ткач учится в Национальном авиационном университете на специальности «Международный бизнес». Живет в столице с родителями и сестрой.



Поддержать юную красавицу на конкурсе пришла ее семья - родители и сестра. Родители девушки – госслужащие.



В Инстаграме Полины нет откровенных фото в купальниках и очень мало клубных селфи.

Напомним, в прошлом году победительницей конкурса "Мисс Украина" стала будущая журналистка Александра Кучеренко из Днепра.

В состав жюри в этом году вошли общественный деятель и «Мисс Украина-1995» Влада Литовченко, дизайнер Андре Тан, дизайнер Юлия Айсина, телеведущий Дмитрий Комаров, ресторатор Николай Тищенко, актер Владимир Горянский, модель Алина Байкова, танцовщица Алена Шоптенко, балерина Екатерина Кухар и другие.



Голос Столицы, LB.ua



