"Мисс Украина-2017" стала 18-летняя киевлянка (фото)

07 сентября 2017, 12:11
 Общество Источник: 4-та Влада

В Киеве во Дворце искусств «Украина» состоялся финал Национального конкурса красоты «Мисс Украина-2017», по итогам которого главной красавицей страны выбрана 18-летняя Полина Ткач из Киева.

Конкурс "Мисс Украина-2017"

Конкурс "Мисс Украина-2017"

© Фото: Александр Гусев/Review News

За корону в этом году боролись 24 девушки в возрасте от 17 до 24 лет.

Победительница представит страну на престижном международном конкурсе красоты «Мисс Мира», который пройдет в декабре в Пуэрто-Рико. Корону победительнице передала «Мисс Украина-2016» Александра Кучеренко.

Помимо короны победительницы девушка получила приз - 700 тыс. грн.

Полина Ткач учится в Национальном авиационном университете на специальности «Международный бизнес». Живет в столице с родителями и сестрой.

Поддержать юную красавицу на конкурсе пришла ее семья - родители и сестра.  Родители девушки – госслужащие.

В Инстаграме Полины нет откровенных фото в купальниках и очень мало клубных селфи.

Напомним, в прошлом году победительницей конкурса "Мисс Украина" стала будущая журналистка Александра Кучеренко из Днепра.

В состав жюри в этом году вошли общественный деятель и «Мисс Украина-1995» Влада Литовченко, дизайнер Андре Тан, дизайнер Юлия Айсина, телеведущий Дмитрий Комаров, ресторатор Николай Тищенко, актер Владимир Горянский, модель Алина Байкова, танцовщица Алена Шоптенко, балерина Екатерина Кухар и другие.

Голос Столицы, LB.ua


 

Источник: 4-та Влада
 
 
 