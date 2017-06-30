Миссия ОБСЕ опровергла информацию об обстреле своей базы в Попасной

База Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Попасной ни была обстреляна, наблюдатели были передислоцированы в Северодонецк. Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ, передает УНН.

"В ответ на неточную информацию, опубликованную пресс-центр штаба АТО, сообщаем следующее: передовая патрульная база СММ ОБСЕ, располагается в городе Попасная Луганской области, под обстрел не попадала и повреждена не была. Все сотрудники миссии находятся в безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СММ ОБСЕ действительно зафиксировала интенсивные обстрелы (как выстрелы, так и разрывы снарядов), которые происходили в этом районе ночью 29 июня 2017 года и рано утром 30 июня. Сотрудники СММ ОБСЕ все это время находились в безопасности на своей базе.

Не позднее 30 июня сотрудники отправились в Северодонецк для проведения всестороннего обсуждения ситуации с безопасностью.

Ожидается, что наблюдатели миссии вернутся в Попасную сегодня, 30 июня, в течение дня.

Как сообщал УНН, ранее в пресс-центре штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону в СЦКК сообщили, что сотрудники ОБСЕ эвакуировали полевой офис в Попасной из-за обстрелов боевиков.