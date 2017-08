Миссия ОБСЕ попала под обстрел на Донецкой фильтровальной станции, - Хуг

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел, когда 3 августа 2017 года находились на Донецкой фильтровальной станции. Об этом на брифинге сообщил замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает пресс-служба миссии в Twitter.

"3 августа на Донецкой фильтровальной станции наблюдатели СММ и рабочие попали под обстрел из стрелкового оружия, когда пытались установить камеру на крыше. Инцидент 3 августа демонстрирует, что некоторые люди явно не хотят, чтобы СММ могла контролировать данный район в режиме 24/7", - сообщил Хуг.

Напомним, ранее Хуг заявил, что в зоне АТО с начала года пострадали 282 мирных жителя.

"Количество, подтвержденных СММ, жертв среди гражданского населения в этом году составляет 341 человек: 59 погибших и 282 получили ранения", - отметил Хуг. По его словам, некоторые лица продолжают действия, направленные на сохранения режима насилия.