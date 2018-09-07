Миссия ОБСЕ заметила 10 грузовиков возле границы с РФ на Донбассе

Мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вновь зафиксировала колонну грузовиков, которая двигалась на Донбассе близ границы с Россией.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает Громадське.

В полночь 4 сентября беспилотник миссии обнаружил колонну из 10 грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками и еще четыре автомобиля сопровождения.

Грузовики заметили вблизи границы с РФ на дороге без покрытия - там, где нет официального пункта пропуска.

Когда авто стояли - миссия ОБСЕ увидела, как между ними ходили около 10-15 человек. Около 00:30 все грузовики уехали в направлении границы между Украиной и Россией через неофициальные пункты пропуска, тогда как автомобили сопровождения остались в Украине и поехали на север.

10 августа сообщалось, что Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали движение военных грузовиков из России на Донбасс. Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировал въезд на территорию Донецкой области 8 шестиколесных грузовиков.

Россия открестилась от грузовиков, которые зафиксировала ОБСЕ на Донбассе.

В пресс-центре операции Объединенных сил такие действия России расценивают, как очередное нарушение взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей по отводу вооружений.

ТВі

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