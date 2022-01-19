Митники Львівської області конфіскували десять VR-окулярів

З інформації митників стало відомо, що, 19 січня, близько третьої ночі, в пункт пропуску Рава-Руська — Хребене із Польщі прибув рейсовий автобус сполученням Тернопіль — Гданськ.

Під час огляду автобуса митники виявили в багажному відділенні незадекларований товар — 10 пар окулярів віртуальної реальності Oculus Quest 2 128 GB. Їх власником виявився водій автобуса — 39-річний мешканець Тернопільської області.

На водія склали протокол про порушення митних правил, передбачених статтею 472 МК України. Незадекларований товар митники забрали. Його вартість встановлять додатково, а справу скерують до суду.



Подальшу долю конфіскованих VR-окулярів митники не повідомляють.

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