Митрополит Антоний: В Иерусалиме тысячи людей сегодня пройдут дорогой скорби с молитвой за Украину

В Иерусалиме сегодня, в Страстную Пятницу, тысячи людей пройдут крестным ходом Via Dolorosa (Путь Скорби) с молитвой за Украину.

Православные верующие из Украины и разных уголков мира будут нести списки 100 известных в Украине чудотворных икон Пресвятой Богородицы, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

"Ежегодно в Великую пятницу в Иерусалиме совершается крестный ход именно по тем улицам, где ступала нога Христа Спасителя, Который нес Свой тяжелый крест. Каждый год совершается чин такого крестного хода, который возглавляет Блаженнейший Патриарх Иерусалима и всея Палестины. Миссия "Дорогой Господа в молитве за Украину" - масштабный крестный ход, который организовала Украинская Православная Церковь. Этот крестный ход является особой, сугубой молитвой за нашу многострадальную Украину", - сообщил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

По его словам, идея миссии "Дорогой Господа в молитве за Украину" появилась на востоке нашего государства, где почти три года не утихает война.

"Это сугубая молитва, которая объединяется в Иерусалиме и в Украине. Прихожане наших восточных епархий выступили с инициативой такого крестного хода. Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил эту молитву. В Иерусалим привезены иконы со всех уголков Украины. В то же время у этих икон совершают молитвы наши верующие на севере, юге, востоке, западе, в центре Украины. Мы, верующие люди, все свое упование возлагаем на Бога. И поэтому мы верим, что Господь, Который пострадал в эти дни в Иерусалиме, и Божия Матерь, Которая присутствовала при этом, обязательно помогут", - пожелал митрополит Антоний.

Как сообщал Центр информации УПЦ, миссию "Дорогой Господа в молитве за Украину", по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, реализуют Центр информации УПЦ, Паломнический центр и Благотворительный проект "Наша Лепта".

После крестного хода Дорогой Скорби, организаторы представят иконы Патриарху Иерусалимскому Феофилу III в его резиденции в канун Великой Субботы с просьбой молитв за нашу державу.

Business Tv

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