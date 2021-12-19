МХП Косюка планує розвивати бізнес в Хорватії

Агрохолдинг МХП, найбільший виробник курятини в Україні, може спрямувати протягом року “великі” інвестиції у будівництво об’єктів в агропромисловому секторі Хорватії, а також туризм.

Про це повідомив засновник та мажоритарний акціонер групи компаній Юрій Косюк у ході зустрічі з прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андрієм Пленковичем.

Як повідомляється на сайті хорватського видання Jutarnji List, прем’єр-міністр Хорватії 9 грудня зустрівся з українськими бізнесменами Косюком і засновником інвесткомпанії Concorde Capital Ігорем Мазепою, а також Піпо Чаковцем, гендиректором словенської Perutnina Ptuj, що входить до складу МХП, що володіє також виробництвами в Хорватії та Сербії.

Jutarnji List уточнило, що Косюк зацікавлений в інвестуванні в такі сегменти економіки Хорватії, як виробництво та переробка зернових, овочів, продуктів харчування, а також туризм, оскільки останній надалі зростатиме разом із попитом на продукти харчування.

“Косюк розповів, що приблизно через рік ми станемо свідками його великих інвестицій у Хорватію. Він не хотів говорити нічого конкретного, крім того, що він побудує великі об’єкти, на яких робітники матимуть великий дохід, і що це інвестиції в аграрний сектор”, – зазначено на сайті видання.

Крім того, засновник МХП заявив, що дуже задоволений бізнесом Perutnina Ptuj, у хорватській філії якого працює разом із субпідрядниками близько 1,5 тис. осіб. Уточнюється, що український агрохолдинг з 2019 року вклав у підприємство сотні мільйонів євро і планує “вкласти додаткові дуже серйозні кошти” у підвищення якості продукції та збільшення виробничих потужностей.

У свою чергу прес-служба агрохолдингу повідомила, що не володіє інформацією про інвестиції МХП у Хорватію, але наголосила, що група компаній продовжує інвестувати у балканські країни.

Як повідомлялося з посиланням на фінансову директорку агрохолдингу Вікторію Капелюшну, головним інвестиційним напрямком для агрохолдингу МХП у 2022 році стане купівля активів із виробництва курятини у Європі. Крім того, за її словами, група компаній інвестує 35 млн євро в будівництво заводу з виробництва курятини в Сербії, оскільки бізнес у цій країні цікавий МХП через великий потенціал місцевого ринку та дотацій від влади країни.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м’ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Агрохолдинг у 2020 році отримав чистий збиток у розмірі $133 млн проти чистого прибутку $215 млн у 2019 році. Виручка МХП у 2020 році скоротилася на 7% – до $1,91 млрд. Його скоригований EBITDA та операційний прибуток зменшилися на 7%, відповідно до $395 млн та $201 млн.

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