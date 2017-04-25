МН17: Журналисты подтвердили личность Хмурого из записей СБУ

Журналисты поговорили с сослуживцем отставного российского офицера Дубинского, которого считают ответственным за перевозку Бука в Донбассе

Сергей Дубинский в центре (фото - Новая газета)

Журналист Новой газеты поговорил с лидером самообороны Запорожья и ветераном боевых действий в Афганистане Сергеем Тиуновым, который узнал в человеке с позывным Хмурый, говорившего на записях СБУ о перемещении Бука в 2014 году, своего сослуживца, российского полковника Сергея Дубинского.

Как рассказал Тиунов, Дубинский раньше помогал ему в освобождении пленных украинских военных. Когда забирали пленных в сентябре 2014 года, Тиунов говорил со своим бывшим сослуживцем о сбитом Боинге.

"[Дубинский] сказал: "Ты же не считаешь, что это я сделал [сам]?" А потом показал пальцем наверх: "Это же сделали уроды из Москвы!"", - рассказал Тиунов.

Уже в ноябре 2014 года Дубинский сказал, что "Боинг сбил украинский летчик на СУ". Тиунов считает, что к тому времени уже была продумана легенда.

Журналист Новой газеты Павел Каныгин поговорил по телефону с Дубинским. Он не ответил, его ли голос звучит на записях СБУ.

Сделаны две экспертизы записей СБУ и телефонного разговора для того, чтобы установить, говорит ли это один и тот же человек.

В российской лаборатории ответили, что сделать исследование невозможно из- за низких характеристик по битрейту, общему потоку, битовой глубине и частоте. Отмечается, что в лаборатории знали контекст исследования.

В Институте нейрологии и физиологии Гётеборгского университета в Швеции анализировали исключительно голос без контекста. Результаты экспертизы доказали, что на двух записях представлен один говорящий.

Ранее международная экспертно-журналистская группа Bellingcat в отчете сообщала, что сбивший пассажирский Боинг рейса MH17 зенитно-ракетный комплекс Бук армии РФ в оккупированный Донбасс перевозил отставной российский офицер Сергей Дубинский.