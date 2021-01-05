Мобільний застосунок Kyiv Smart City більше не працює

Мобільний застосунок Kyiv Smart City більше не працює, електронний квиток перенесено в новий застосунок - "Київ цифровий".

"Застосунок Kyiv Smart City більше не працює. Для нас це стало такою ж несподіванкою, як і для всіх киян. Ми так само дізналися про це з новин. Наша команда не має жодного відношення до розробки та реалізації нового застосунку "Київ цифровий", але ми не змогли не помітити схожість у дизайні та інтерфейсі між ними", - написав голова комітету Smart City громадської ради в Міністерстві цифрової трансформації України Юрій Назаров на сторінці у Facebook у вівторок.

Водночас він зазначив, що команда Smart City продовжує розробляти нові та покращувати вже запущені сервіси не лише для Києва, а й для всіх міст України.

Kyiv Smart Card - це носій єдиного електронного квитка для оплати проїзду у громадському транспорті міста Києва.