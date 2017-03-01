МОК лишил украинку бронзовой медали Олимпиады-2008

Официальный сайт Международного олимпийского комитета сообщает: победу украинки Виктории Терещук, которая завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх 2008 года, придется аннулировать из-за наличия в ее анализах запрещенного вещества.

МОК объявил, что все результаты допинг-тестов, начиная с 2008 года, будут подлежать перепроверке в связи с продлением срока хранения анализов. На данный момент известно, что в ходе перепроверок выявлено 102 положительных результата.

Наличие допинга в крови спортсменки было обнаружено вследствие перепроверки анализов, взятых перед Олимпийскими играми 2008 года, которые проходили в Пекине. На тех Играх Терещук завоевала бронзовую медаль, однако, теперь она обязана вернуть завоеванную награду.

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