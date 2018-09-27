"Молчание убивает": под зданием АП митингует 300 человек с требованием не игнорировать нападения на активистов

Сейчас в мероприятии под названием "Ночь на Банковой" участвуют около 300 человек, ситуация спокойная.

В Киеве на перекрестке улиц Банковая и Институтская продолжается акция с требованием к властям не игнорировать многочисленные нападения на общественных активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, участники мероприятия призывают власти, в частности президента Украины Петра Порошенко, не игнорировать многочисленные случаи нападений на гражданских активистов и должным образом расследовать их.

Участники акции утверждают, что часто нападения на активистов маскируют под ограбления или другие бытовые преступления для того, чтоб не расследовать их и не находить настоящих виновников этих нападений.

Также активисты держат в руках самодельные плакаты с надписями: "Молчание убивает".

Кроме того, на агитационной палатке участники акции разместили фотографии активистов, которые в течение как минимум текущего года были избиты за свою гражданскую позицию, и виновники нападений так и не найдены.

фото: Олег Богачук

Как сообщал УНИАН, ранее в Администрации президента сообщили, что Порошенко разделяет обеспокоенность участников акции "Молчание убивает" многочисленными нападениями на активистов. "Поэтому в понедельник он позвонил главному врачу городской клинической больницы Одессы, чтобы поинтересоваться состоянием здоровья общественного активиста Олега Михайлика. Действуя в пределах своих конституционных полномочий, глава государства заслушал информацию генерального прокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова и поставил им требования относительно расследования покушений на граждан с активной жизненной позицией", - говорится в сообщении АП.

"Порошенко не доволен общей криминогенной ситуацией в стране, требует, чтобы на координационном совещании по борьбе с преступностью был рассмотрен этот вопрос, и ждет соответствующего отчета", - добавили в пресс-службе АП.

Около Администрации президента на Банковой проходит акция "Ночь на Банковой"

