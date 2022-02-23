Молодь України та Румунії утворить символічний ланцюг миру на мосту через Тису

Молоді люди Румунії та України утворять живий ланцюг, з’єднавши два береги річки Тиси. Таку ініціативу Асоціації “Кольори заради миру”, яка діє під високим патронатом Європейського парламенту в 136 країнах світу з 2015 року, підтримав муніципалітет румунського міста Сігету-Мармацієй.

У зв’язку з цим мерія Сігету надіслала запрошення приєднатися до цього проекту міській раді Солотвина на Закарпатті. Від закарпатців уасть в ініціативі візьмуть представники влади та місцева молодь.

“Живий ланцюг” анонсували на 24 лютого 2022 року о 15.00 (за румунським часом) на мосту через Тису, який з’єднує прикордонний пункт пропуску Сігету-Мармацієй (Румунія) з прикордонним пунктом пропуску “Солотвино” (Україна).

Акція триватиме понад 30 хвилин. З румунського боку участь у ній візьмуть близько 250 студентів у супроводі офіційних осіб та представників асоціації “Кольори заради миру”.

Як стверджують організатори заходу, така акція стане жестом дружби між містами, людської близькості та сприяння миру в цей неспокійний період.

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