Молодий черкащанин розповсюджував дитяче порно

Правоохоронці викрили 23-річного жителя Черкас, який завантажував та розповсюджував дитячу порнографію. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Черкаській області.

У нього виявили та вилучили персональний комп’ютер, на якому відбувалося завантаження продукції через мережу Інтернет, 6 накопичувачів інформації та значну кількість відео- та фотоматеріалів, що містять порнографічний характер та можуть також належати до дитячої порнографії.

За даним фактом Черкаським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301-1 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

За скоєне чоловіку може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

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