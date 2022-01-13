Молодим вчителям призначатимуть педагога-наставника

Спеціалісту, якого вперше буде призначено на посаду педагогічного працівника, призначатимуть досвідченого вчителя, який впродовж першого року роботи виконуватиме функції наставника.

Відповідна норма передбачена Положенням про педагогічну інтернатуру, що набуло чинності на початку січня.

Основним завданням нововведення є професійно-педагогічна адаптація вчителя-інтерна до умов педагогічної діяльності у школі.

Окрім того, завданням інституту педагогічної інтернатури стане набуття фахових компетентностей, педагогічної майстерності, формування професійної готовності інтерна до самостійної педагогічної роботи.

Обов'язки педагога-наставника виконуватимуть учителі з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше п'яти років за відповідною спеціальністю.

Програму інтернатури, яка передбачатиме теоретичну та практичну допомогу інтерну, затверджуватиме директор школи.

Основними заходами педагогічної інтернатури стануть проведення індивідуальних консультацій та наставницьких бесід з інтерном, допомога у підборі відповідної літератури, підготовці навчальних занять, розробленні дидактичних матеріалів.

Окрім того, у рамках інтернатури відбуватиметься взаємовідвідування навчальних занять, відвідування уроків досвідчених учителів, вивчення досвіду кращих педагогів.

Також передбачений психологічний супровід інтерна його наставником.

Заходи педагогічної інтернатури мають здійснюватися безпосередньо в школі, а також, за наявності технічних можливостей, дистанційно в режимі відеоконференцій або аудіоконференцій.

За виконання обов'язків педагога-наставника вчителі отримуватимуть доплату в межах фонду оплати праці закладу освіти відповідно до законодавства.

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