МОН дало роз'яснення щодо нового навчального року у школах

Міністерство освіти і науки України дало роз'яснення щодо нового навчального року у школах, зокрема, стосовно організації навчання під час карантину.

Листі-роз'яснення щодо початку 2021/2022 навчального року - про особливості навчання під час карантину, перший урок про 30-річчя незалежності України, реформа шкільного харчування і формування мережі ліцеїв - МОН підготувало керівникам департаментів і управлінь освіти і науки та закладів загальної середньої освіти.

Початок навчального року і організація навчання

"У 2021/2022 навчальному році освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину", - вказали у МОН.

Освітній процес, як зазначається, у школах розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. "Структура і тривалість навчальних року, тижня, дня, занять, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою, з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо", - зауважили у профільному міністерстві.

У межах академічної автономії, як повідомляється, організація освітнього процесу є внутрішнім питанням кожного закладу загальної середньої освіти, його педагогічної ради та завданням педагогів. "В умовах пандемії навчання за потреби може відбуватися з використанням технологій дистанційного навчання", - додали у МОН.

Крім того, нагадали у відомстві, за законом на період встановлення карантину власник установи, організації або уповноважений орган може змінювати режим роботи закладу.

Перший урок у новому навчальному році рекомендовано присвятити відзначенню 30-ї річниці незалежності України.

Також вказано, що одним із пріоритетних напрямів формування безпечного та інклюзивного освітнього середовища у школах є осучаснення системи шкільного харчування. "Наразі в межах даного напряму відбувається модернізації харчоблоків, оновлення нормативно-правового забезпечення, оновлено меню шкільної їдальні, проводяться вебінари та майстер-класи", - розповіли у МОН.

Оновлені норми та порядок щодо харчування набувають чинності з 1 вересня 2021 року. Водночас, як вказано, "зважаючи на об'єктивні труднощі з організацією закупівель харчових продуктів та/або послуг з харчування", уряд встановив гнучкий перехідний період на нові норми харчування з 1 вересня 2021 року до 1 січня 2022-го.