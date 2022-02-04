МОН очікує на майже 400 тисяч учасників ЗНО-2022

Цьогоріч Міністерство освіти і науки очікує на 394 тисячі осіб, які мають зареєструватися для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Наразі сформовано більше 96 тисяч реєстраційних карток.

Найбільша кількість заявок від майбутніх учасників тестування зареєстровано Київському, Дніпропетровському та Харківському регіональних центрах.

Для учасників, які вже завершили процес реєстрації вже надруковані сертифікати ЗНО.

Як відомо, 01 лютого розпочалася реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

Цього року учасники ЗНО матимуть можливість безоплатно скласти тестування з п'яти навчальних предметів, а також обрати до складання додаткові предмети за плату.

Реєстрація на тестування триватиме до 09 березня 2022 року. Водночас комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники закладів освіти мають надіслати до 01 березня 2022 року.

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