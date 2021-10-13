МОН рекомендують розпочати шкільні канікули раніше

Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки розіслати рекомендований лист для того, щоб перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, пише UA.

"Це дозволить нам стримати в певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований на території нашої держави", - вважає міністр.

Він нині не готовий відповісти, скільки триватимуть осінні канікули.

"Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а надалі будемо дивитися залежно від епідситуації. Або рекомендуватимемо подовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо ухвалювати інші рішення. Все залежатиме від ситуації, яку будемо фіксувати... Питання в тому, що навчальний процес пов'язаний зі збільшеною кількістю контактів серед дорослого населення", - наголосив міністр охорони здоров'я.

Віктор Ляшко додав, що "зазвичай канікули, або призупинення навчального процесу, призводить до як мінімум на 15% зниження захворюваності уже через 5 днів після ухвалення цього рішення".

Нагадаємо, Херсонська область входить в "червону" зону карантину.