Морози в Україні вдарять із новою силою

В Україні дві передостанні ночі тижня 4-5 лютого здивують арктичними градусами, подекуди морози вдарять до -13℃.

У решту днів очікується сніг, мокрий сніг, дощ, ожеледиця, у деяких регіонах буде лише мінлива хмарність без істотних опадів.

На заході та півночі країни йтиме сніг.



Мокрий сніг із дощем випаде у Миколаївській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській областях, а також у Криму. У центрі країни, а також у Одеській, Херсонській, Сумській та Харківській областях буде переважно без опадів.



Дороги будуть слизькими та мокрими через ожеледицю та "кашу", водіям рекомендується зберігати пильність. Температура повітря на 3 лютого буде в межах від -3 до 2℃. На півдні та сході повітря прогріється до +2+6℃.



У Києві мінлива хмарність та невеликий сніг - на дорогах ожеледиця. Вітер буде поривчастим, північно-західним. Температура повітря вночі -2-5℃, вдень - від -2 до 1℃.

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