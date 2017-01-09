Морозы в Украине. "Такие лютые холода бывают раз в 32 года и продержатся до марта"

Морозы и метели принесли много проблем - люди мерзли в поездах и на дорогах. Эксперты говорят: если холода продержатся еще неделю - будем мерзнуть и в квартирах

С приходом снегопадов и морозов в Украине традиционно случился инфраструктурный коллапс - поезда ломались, авто застревали в сугробах, а в нескольких областях Рождество украинцы встретили без света. Синоптики говорят, что морозы могут продлиться до марта.

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По двое суток в заносах

Сразу в нескольких областях в выходные замело снегом автомагистрали. В Одесской области пришлось закрывать почти все трассы, в заносах люди стояли порой почти по двое суток, некоторых расселяли по детсадам в селах. Однако нашлись и те, кто заработал на стихии. Так, из Николаева в Одессу водители маршрутных такси брали за проезд по 240 грн и уезжали без опознавательных табличек.

В Черкассах в снегу застряли несколько скорых. В Закарпатье снежная лавина сошла на дорогу. А в Полтаве появилась ничейная трасса - на участке дороги Киев - Харьков водители расчищали себе путь самостоятельно, поскольку эту часть трассы передали на баланс "Укравтодора", а не местных властей.

На Житомирщине снегопады отметились рекордной аварией - в воскресенье на трассе Киев - Чоп случилось ДТП с участием более 14 авто. К счастью, никто не пострадал.

Замерзали поезда

Ударила непогода и по поездам, в частности, по пресловутым "Хюндаям". Так, перед Рождеством до Львова не смог доехать "Интерсити" - стоял в 40 км от города около двух часов. Все это время в составе не было электричества. "Мы все это время сидели в холоде, никаких горячих напитков нам не предложили. Во Львове я написал жалобу на некачественное обслуживание, но руководство вокзала отказалось у меня ее принимать", - говорит пассажир "Хюндая" Никита Петик.

А на Рождество в дороге на 1,5 часа задержался новый поезд Киев - Перемышль. Причиной поломки назвали обрыв контактной сети. Пассажиры обычных составов тоже страдали: в поездах Одесса - Ужгород и Измаил - Киев были неотапливаемые вагоны и на полках буквально лежал снег. Глава "Укрзализныци" Войцех Балчун пообещал разобраться. В целом же, по данным "Укрзализныци", поезда приходили с опозданием до двух часов.

Как рассказал "Вестям" главный конструктор транспорта соцобеспечения Крюковского вагоностроительного завода Георгий Игнатов, чаще всего причиной обесточивания "Хюндаев" является плохой контакт: "При движении поезд раскачивается, и до контактного провода может не поступать ток. Насколько я знаю, его планировали исправить".

"Хюндаи" не прошли обкат в наших условиях, под них не было подготовлено полотно. Есть сомнения и в новизне этих поездов. Возможно, это переделка - сняли с устаревших все до рамы и тележки, перебрали и продали нам. Наши уже модернизировали, убрав фильтр из-под вагона, свои положительные результаты это дало, но вопросы по обслуживанию, ремонту, запчастям, специалистам все равно остались", - рассказал нам председатель свободного профсоюза железнодорожников Александр Абросимов.

По словам советника министра инфраструктуры Александра Кавы, в поломках "Интерсити" вины производителей нет: "Наши контактные сети попросту не выдержали нагрузки - при таких холодах это штатная ситуация. Поезда прошли модернизацию, а поломки случаются и в европейских поездах".

С приходом морозов по всей стране открылись пункты обогрева. "Вести" объехали несколько таких в Киеве. Как оказалось, ни один из тех, что заявлен как круглосуточный, таковым не оказался. На воротах одного из ЖЭКов и детсада мы обнаружили объявления, что пункт работает в будни с 10:00 до 18:00. Пункт обогрева на Бессарабке в центре столицы тоже оказался не круглосуточным, но ночью людей туда впускают - в сопровождении патрульных.

"Людей много было, особенно когда морозы ударили. Мы вносим в тетрадку данные всех, кто к нам приходит. Пока не было никого с документами, а были бы - мы бы их к себе дворниками взяли. А так - чаем можем напоить и отправить на ночлег. Но я знаю только один пункт, где можно переночевать, но он почти на краю города. Поэтому отправляем людей в Александровскую больницу, при ней есть храм, там монахини накормят и приютят", - рассказала "Вестям" сотрудница пункта Светлана Ивановна.

Один из "постояльцев" пункта обогрева, Максим Бресловец из Харьковской области, рассказал нам, что вот уже семь лет перебивается в Киеве без постоянной работы и места жительства: "Документы у меня украли еще в прошлом году. Пока ночую на вокзале - за 12 грн в платном зале. Вернуться домой не могу, мать продала дом". По словам харьковчанина, в прошлом году в пунктах обогрева давали мивину и сосиски, а в этом - лишь чай с печеньем.

Хватит ли нам газа

В Укргидрометцентре говорят, что уже на этой неделе морозы немного ослабнут, но снегопады еще будут продолжаться. "Холоднее всего будет в западных регионах, -19... -14°С. В остальных областях ночью -13... -5, днем -9... -2°С". Народный синоптик Леонид Горбань обещает сибирские холода на всю оставшуюся зиму: "Такие лютые холода - до -30°С - бывают раз в 32 года и продержатся до марта".

Энергетики предупреждают: если температура за окном будет ниже -5°С, то запасов газа хватит еще максимум на месяц. "У нас в хранилищах на сегодня около 11 млрд кубов, в прошлом году было больше. По мере исчерпания запасов снижается посуточная производительность, и при -10°С в январе уже с февраля станет сложно перекрывать суточные пики. Если зима будет теплой, газа должно хватить, но "Нафтогаз" отказывается покупать газ у "Газпрома" и наносит урон и экономике, и бюджету, закупая топливо в ЕС, где цена за кубометр выше на $20-25", - рассказал "Вестям" энергоэксперт Дмитрий Марунич.

Анна Трофимова, Анастасия Кучкина , Мария Разенкова , Ярослав Маркин