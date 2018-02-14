Мощі Святого Валентина викинули червоноармійці Будьоного

14 лютого відзначають День святого Валентина. Він вважається покровителем закоханих та хворих людей, які страждають на різні нервові захворювання.

До 1920 року мощі святого Валентина зберігались на території одного із найвишуканіших волинських храмів - Свято-Троїцькому костелі, який був зведений в XVII столітті в містечку Берестечко. Для зберігання мощей Валентина була спеціально побудована каплиця - по праву сторону від вівтаря.

Святиня сюди привезена із Ватикану після битви під Берестечком між козацьким військом і поляками в 1651-му. Їх доставив як дар для місцевого храму Ієремія-Михайло Вишневецький - відомий державний діяч Речі Посполитої та Русі-України, ідеолог української колонізації лівого берега Дніпра. Пізніше була зведена каплиця, в якій також зберігались різні подаровані реліквії, зокрема особиста срібна шабля Вишневецького, яка зникла в 1920 році.

Краєзнавець Мечислав Орлович зазначав, що до нетлінних мощей приїздили приклонитись з усіх усюд не лише католики, а й православні. Щорічно, 14 лютого до Берестечка сходились на так званий відпуст - прощення перед Богом дочасної кари за гріхи. Мощі святого Валентина зцілювали людей, тому Берестечко почали називати "містом чуда і сцілення".

Фото: Надане Тетяною Яцечко-Блаженко

Ще про мощі святого Валентина в Берестечку писав Ісаак Бебель у оповіданні "У святого Валенти" в збірнику "Конармія" 1920 року. Письменник був на службі в Кінній армії під командуванням Семена Будьонного. Вів щоденник, який пізніше став книгою. В роки радянсько-польської війни, а саме в 1920 року війська Будьоного обікрали берестецький костел. Мощі святого Валентина викинули.

"Древний костел, могилы польских офицеров в ограде, свежие холмы, давность 10 дней, белые березовые кресты, все это ужасно, дом ксендза уничтожен, я нахожу старинные книги, драгоценнейшие рукописи латинские, - писав Бабель. - Ужасное событие - разграбление костела, рвут ризы, драгоценные сияющие материи разодраны на полу. Сестра милосердия утащила три тюка. Ящики выломаны, буллы выкинуты, деньги забраны, великолепный храм - 200 лет, что он видел, сколько графов и холопов. Великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо. Главное - эти святые упитанные иезуиты, фигурка китайская жуткая за покрывалом, в малиновом кунтуше, бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура святого Валента".

Протягом 250 років інші мощі Святого Валентина зберігаються у Самборі на Львівщині. Бажаючі можуть до них приклонитись в головному храмі міста - церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Оригінальність реліквії підтверджує документ, який підписав Папа Римський в 1759 році.

День святого Валентина святкується вже кілька століть. За цей час свято встигло обрости новими традиціями у різних країнах, а деякі факти з часів його зародження призабулися.

14 лютого, окрім Дня всіх закоханих, святкують Міжнародний день дарування книг, День комп'ютерника, початок Великого посту у західних християн, день заснування YouTube і День душевного здоров'я. 14 лютого німці прикрашають лікарні червоними стрічками, а в каплицях проводять Богослужіння.

Валентин - один з перших християнських проповідників. Він таємно вінчав військових, яким римський імператор Юлій Клавдій ІІ забороняв одружуватися. Армія відчувала нестачу солдатів, а це заважало войовничому імператору втілити в життя свої плани. За це Валентина взяли під варту, а 14 лютого - стратили.

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Автор: Тетяна Яцечко-Блаженко