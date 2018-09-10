Мошенники обманули тысячи паломников с турами в Умань

Две тысячи паломников заплатили за билеты в Умань, но поехать не смогли

Около двух тысяч хасидов приобрели билеты на поездку в Умань по 650 долларов, но билеты оказались недействительными.

В Израиле задержали трех граждан, подозреваемых в обмане двух тысяч клиентов. Мошенники направлялись в Умань на празднование еврейского нового года Рош а-Шана. Об этом сообщает newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу полиции.

За мошенничество были задержаны два владельца компании Европним и их сообщник. Известно, что расследование началось после того, как в полицию пожаловались люди, намеревавшимиеся посетить Умань в дни праздника Рош а- Шана. Через компанию Европним они приобрели билеты стоимостью в $650 каждый, однако за два дня до вылета им сообщили, что билеты недействительны.

В ходе расследования выяснилось, что речь идет о крупном мошенничестве, жертвами которого стали более двух тысяч человек. Полиция подозревает, что мошенники заключили договор с иностранным гражданином, представляющим компанию, осуществляющую рейсы между Израилем и Украиной. Они заказали у него две тысячи билетов общей стоимостью в 1,3 миллиона долларов.

В роли посредника, согласно подозрениям полиции, выступал 29-летний житель Гиватаима, который сообщил представителям авиакомпании, что он намерен частично субсидировать покупку билетов, и переведет деньги сам. Деньги, полученные от клиентов, в основном малоимущих ультраортодоксов, переведены не были, а мошенники использовали их для отмывания денег и для личных нужд.

Двое владельцев компании были задержаны, а позднее в аэропорту Бен Гурион был задержан "посредник", который предположительно намеревался бежать из страны.

Отметим, подобные случаи фиксировались и ранее.

Ранее сообщалось, что пограничники уже оформили почти 28 тысяч паломников- хасидов.