Москалькова назвала состояние здоровья Сенцова удовлетворительным

Состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, удерживаемого в колонии в России, удовлетворительное. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.



"Я получаю каждый день информацию от уполномоченного по правам человека на Ямале и руководства ФСИН, он (Сенцов - ред.) чувствует себя удовлетворительно", - сказала она.

Омбудсмен РФ также заявила, что надеется с коллегой с Украины совершить взаимные поездки к руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому и украинцу Владимиру Балуху.

"Я надеюсь, что, может быть, у нас получится взаимное мониторинговое посещение: я - Кирилла Вышинского, а (Омбудсмен Украины Людмила - ред.) Денисова - Балуха", - сказала Москалькова.

Она отметила, что ее беспокоит состояние здоровья Вышинского. "Мы очень переживаем по поводу его состояние здоровья ", - сказала российский омбудсмен.

Напомним, адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что его подзащитный все больше ослабевает, ему трудно вставать с постели, здоровью украинца после 120 дней голодания нанесен необратимый ущерб.

Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.

Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.