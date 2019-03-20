Москалькова заявила, что довольна исходом заседания по делу Вышинского

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что довольна исходом сегодняшнего судебного заседания в Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда в уголовном производстве относительно главного редактора "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене. Об этом она сообщила журналистам по окончанию заседания, передает УНН со ссылкой на Instagram-страницу Москальковой.

Так, отвечая на вопрос, довольна ли она исходом сегодняшнего заседания, российский Омбудсмен сказала:

"Я довольна исходом сегодняшнего заседания. Суд шел на основе соблюдения норм национального и международного законодательства".

При этом на вопрос, будет ли обмен Вышинского, Москалькова заявила: "Нужно добиваться не обмена, а справедливости".

Также в ответ на вопрос, приедет ли омбудсмен на рассмотрение дела по сути 26 марта, Москалькова отметила, что у нее "скорее всего, уже запланирована командировка".

"Так все плотно сверстано... что пока под альтернативой. Если не смогут перенести, то буду получать информацию от вас (СМИ - ред.),... адвокатов", - добавила Москалькова.

Добавим, ранее в Верховный Суд подали кассацию на задержание Вышинского.

Как сообщал УНН, ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что отправляется в Киев на судебное заседание по делу Кирилла Вышинского.

Ранее сообщалось, что главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене, этапировали в Киевское СИЗО.

Напомним, Вышинского, которого подозревают в государственной измене, задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали подозрение в совершении государственной измены, квалифицированной по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт в отношении него направлен в Подольский районный суд г. Киев.