Московский суд продлил арест Сущенко еще на два месяца

Лефортовский районный суд Москвы продлили арест еще на два месяца украинскому журналисту Роману Сущенко, незаконно арестованному в России. Об этом его адвокат Марк Фрейгин сообщил в Twitter.

"Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на два месяца, до 30.11.2017 года. Защита будет обжаловать решение", - написал адвокат.

Как сообщали Українські Новини, 26 апреля Лефортовский районный суд Москвы (Россия) продлил арест Сущенко до конца сентября.

Федеральная служба безопасности России подозревает Сущенко в шпионаже и называет его кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Разведка Минобороны отрицает прохождение Сущенко военной службы.