Московский суд продлил арест Сущенко еще на два месяца

Московский городской суд РФ продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко еще на два месяца - до 30 января 2018 года. Как пишет УНИАН, заседание по делу, как и все предыдущие, прошло в закрытом режиме.

Украинских журналистов и консула Украины пустили в зал заседания только на оглашение вердикта.

"Продлить срок содержания под стражей Сущенко Романа Владимировича на два месяца - всего до 16 месяцев, до 13 января 2018 года", - зачитал решение судья Суворов.

После его оглашения адвокат Марк Фейгин уточнил, что судья оговорился и в судебном постановлении указано 30 января.

В свою очередь незаконно арестованный Сущенко успел заявить в зале суда, что на его адвоката Фейгина оказывается давления, чтобы лишить его защиты в российский судах.

Ранее Фейгин заявил, что российский суд приговорит Романа Сущенко к 20 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям.

Напомним, что в октябре 2016 года Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж". Позднее стало известно, что ФСБ обвиняет Сущенко в сборе информации о российском вторжении в Украину.

По материалам: УНИАН