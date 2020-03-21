МОЗ: 80% з тих, хто буде уражений коронавірусом, перенесе його в легкій формі

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що 80% з тих, хто буде уражений коронавірусною хворобою, перенесуть її в легкій формі, пише УНН з посиланням на профільний Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

"80% з тих, хто буде уражений коронавірусною хворобою, перенесуть її в легкій формі У разі потреби МОЗ України буде посилювати мобільні групи лікарів для проведення тестувань у пацієнтів удома", - вказали у повідомленні відомстіва.

Додамо, що наразі в Україні зареєстровано 41 випадок інфікування COVID-19, з яких 3 - летальні.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсена Аваков на власній сторінці у Facebook повідомив, що карантинні заходи стануть жорсткішими, ситуація з карантином вимагає значно більшої соціальної відповідальності громадян задля уникнення важких наслідків пандемії COVID-19.