МОЗ дозволив учням не носити маски під час занять

Міністерство охорони здоров'я дозволило школярам і студентам під час занять знаходиться без масок. Однак при вході в школу і пересування коридорами і між аудиторіями носіння масок обов'язково.

Відповідний документ оприлюднила голова Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фиданян у Facebook.

Керівники навчальних закладів повинні будуть розробити такий маршрут пересування учнів або студентів і графік їх навчання, щоб задіяти всі можливі входи в приміщення і запобігати скупчення людей.

Перед початком занять педагоги зобов'язані опитати учнів або студентів щодо їх самопочуття для виявлення можливих симптомів респіраторного захворювання.

У разі виявлення таких ознак і за відсутності батьків учень повинен бути ізольований в спеціально відведеному приміщенні, його батьки або законні представники повинні бути поінформовані, вони повинні будуть прийняти рішення про направлення учня в медустанову.

У розкладі повинна бути передбачена можливість різного часу початку, закінчення занять і перерв для різних класів та груп. Також навчальний процес повинен бути організований так, щоб мінімізувати пересування між аудиторіями.

У всіх приміщеннях закладу освіти повинні бути обладнані місця для обробки рук антисептиками.

Крім того, в школу заборонений вхід батьків та супроводжуючих осіб, за винятком осіб, які супроводжують учнів з інвалідністю.

Нагадаємо, у Міносвіти розповіли, в яких регіонах діти зможуть піти в школу 1 вересня.

Крім того, школи запрацюють з 1 вересня у звичайному режимі.