МОЗ ініціюватиме посилення контролю за дотриманням карантину через зростання випадків COVID-19

МОЗ ініціюватиме посилення контролю карантинних заходів через низку антирекордів із захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні.

Багато порушень саме у транспорті та деяких супермаркетах. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Звичайно ми будемо реагувати. І окрім тих реакцій, що вже були, сьогодні ми будемо ініціювати з боку міністерства максимально жорсткий контроль щодо дотримання тими чи іншими закладами умов карантину", - сказав Степанов.

За його словами, мова йде про транспорт, в якому люди не одягають маски, а також про деякі супермаркети, в яких не дотримуються соціальної дистанції.

"Ми вважаємо, що повинні жорсткі обмеження вводитись у певних регіонах в умовах адаптивного карантину. Коли я кажу про жорсткі обмеження, я насамперед говорю про обмеження роботи тих чи інших закладів. У тому числі, наприклад, нічних клубів", - заявив очільник МОЗ.

Він додав, що буде ініційоване скликання регіональних комісій ТЕБ та НС для введення відповідних обмежень.

Нагадаємо, найбільше хворих на COVID-19 за добу в Україні зафіксували у Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях, а також місті Києві та на Закарпатті.

Як раніше повідомлялося в УНН, за минулу добу захворіла 921 особа. З них 64 дитини, а також 161 медпрацівник.