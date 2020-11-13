МОЗ оновило карантинний список країн - 45 у "червоній" зоні

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 13 листопада.

Як передає Укрінформ, перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я.

У переліку наведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вказано інформацію щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній державі.

Так, в Україні станом на 13 листопада цей показник становить 342,5 активних випадків на 100 тис. населення (вона входить до "зеленої" зони).

До "червоного" переліку станом на 13 листопада увійшли 45 країн, зокрема Швеція, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Румунія, Велика Британія, Польща, Угорщина, Болгарія, Чехія.

Станом на 13 листопада в Україні лабораторно підтверджено 11 787 нових випадків захворювання на COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 512 652 особи; одужали - 233 849; летальних випадків - 9 317; проведено ПЛР- тестувань - 3 828 912.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 53 138 735 випадків коронавірусу, зокрема 1 300 192 летальні, одужали 37 244 628 осіб.

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