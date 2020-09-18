МОЗ оновило протокол лікування пацієнтів з COVID-19

Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування пацієнтів з COVID-19. Було розширено використання глюкокортикоїдів, визначення алгоритмів призначення антикоагулянтної терапії. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми знову оновили протокол, додали, розширили схему використання тих чи інших лікарських засобів... Вчора, 17 вересня, я підписав наказ, яким затвердив новий протокол надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби... Основними змінами протоколу стало внесення, розширення глюкокортикоїдів у використанні, і у який саме спосіб їх повинні використовувати, визначення алгоритмів призначення антикоагулянтної терапії, доповнення протоколів підходами до протимікробної терапії, вторинної, бактеріальної...", - розповів Степанов.

За його словами, також конкретизовано показання для призначення такого лікарського засобу, як "Тоцилізумаб".

"Загалом до протоколу повність включено підходи до медикаментозної терапії та кисневої підтримки хворих на COVID-19", - додав Степанов.

Період відновлення дихальної системи після лікування від COVID- 19 залежить від ступеня тяжкості захворювання.