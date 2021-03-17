МОЗ оновило розподіл на карантинні зони, 17 "помаранчевих"

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) оновило розподіл на карантинні зони. До помаранчевої зони епіднебезпеки віднесено 17 регіонів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані МОЗ.

Згідно з ними, у червоній зоні перебувають чотири області - Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька.

У помаранчевій зоні 17 регіонів - Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Показник госпіталізацій хворих на COVID-19 перевищено у 10 регіонах - у Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Одеській Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Так, при визначеному показнику рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, у Києві цей показник станом на 15 березня складає 90,3.

Найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій - 136,5 на 100 тис. населення та Івано-Франківській - 133,1 областях.

Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 16 березня у Києві - 69,8%, Закарпатській області - 67,5%, Івано-Франківській - 65,9% (при визначеному показнику 65%).