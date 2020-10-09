МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн "зеленої" та "червоної" зон за поширенням COVID-19 станом на 8 жовтня

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Відтак, у "червоній" зоні за поширенням COVID-19 опинилося 46 країн, що на чотири країни менше, ніж минулого тижня. За останній тиждень у неї додалися Беліз, Ісландія, Вірменія і Велика Британія.

У "зелену" зону перейшли вісім країн - Лівія, Мальта, Чилі, Катар, Угорщина, Боснія і Герцеговина, Монако, Тринідад і Тобаго.

Щодо 15 країн немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.