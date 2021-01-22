МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон

У "червоній" зоні - 68 країн.

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений список країн "червоної" та "зеленої" за рівнем поширеності COVID-19, передає "Еспресо.Захід".

Зокрема, у "червоний" список потрапили такі країни: Чехія, Ізраїль, Велика Британія, США, Чорногорія, Швеція, Кіпр, Мальта, Італія, Данія, Німеччина, Польща, Хорватія, Білорусь, Росія тощо.

У "зеленій" зоні - Україна, Туреччина, Молдова, Болгарія, Мальдіви, Іран, Греція, Японія, Індонезія, Непал, Фінляндія.

Додамо, у списку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, зокрема, інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні.